اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر

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مكافحة الإرهاب

أخبار السعودية

اتخذ مركز يستهدف مكافحة تمويل الإرهاب، موقفًا ضد إيران، اتفق فيه توجه كل من السعودية وقطر، كونهما ضمن أعضاء المركز.

جاء هذا عندما أعلن في مركز "استهداف تمويل الإرهاب"، الذي تندرج تحت عضويته دول السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وعمان بالإضافة إلى الولايات المتحدة،  تصنيف شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتم اتخاذ القرار بالتصنيف المشترك لـ 25 اسما لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، بحسب وكالة "واس".

ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركز على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله.

وذكر المركز: "إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".


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