البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي إلى 108 مليار دولار

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركزي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بزيادة 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وأوضحت النشرة، أن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وجاء الارتفاع كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 400 مليون دولار، حسبما أعلنت النشرة.

ولفت البنك إلى تراجع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى إلى 36% ، مؤكدًا أنها في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.