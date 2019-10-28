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بنك ناصر: دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين ومواكبة التطوير

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غادة والى

بنك ناصر

اكاديمية العلوم

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل الموظفين لإكساب المهارات المصرفية والإدارية المتنوعة التي تمكنهم من مواكبة التطور المستمر في العمل المصرفي، حيث أشارت إلى أن مرحلة العمل القادمة تحمل في طياتها كثيراً من التحديات التي تستوجب مزيداً من الاهتمام بالعملاء.

و أضافت والي انه فى إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بتنظيم عدة دورات تدريبية هذا العام شملت غالبية الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية حيث تم تدريب أكثر من 848 موظفا من موظفي البنك في عدة مجالات تشمل دورات ادارية مختلفة كما شملت مجالات التدريب الدورات القيادية ودورات في المجال المصرفي والمحاسبي بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة  بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وصولا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك واهدافة .

واشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان الدورات التدريبية المنفذة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتطويره والتي يندرج ضمنها العديد من المحاور بدءا من تحديث و تطوير البنية الأساسية للفروع واستحداث مهام جديدة وتطوير نظم الحاسب الآلي والميكنة وطرح خدمات جديدة تواكب سياسة الشمول المالي وتصب في النهاية لصالح تقديم خدمة جيدة وميسرة للمواطنين موضحا ان البنك يضم ألف موظف على مستوى كبير من الخبرة ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية للبنك، ويتم سنويا تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين للارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، و للنهوض بفريق متفوق ومتميز يعكس رؤية ورسالة البنك .

واستعرض فاروق امثلة لبعض البرامج التدريبية المنفذة مؤخرا بالبنك من خلال المعهد المصرفي حيث تم تدريب عدد100موظف في برنامج الشمول المالي  وفي ظل تطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين تم تدريب عدد 50موظف في برنامج الكفاءة القيادية هذا بالإضافة انه يتم حاليا تدريب عدد30موظف بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية في برنامج نشر إجراءات النزاهه والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه كما تم الموافقة علي حصول 15 موظف علي نيل شهادة ماجستير في التنمية المستدامة من معهد التخطيط القومي كما سيتم في الفترة القادمة تدريب 20 موظف من قطاع الشئون القانونية علي شهادة المحامي المصرفي وتدريب 40 موظف للحصول علي شهادة مدير الإلتزام المعتمد من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .

واضاف فاروق ان مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص البنك على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي علي خدمة العملاء فالإستثمار يجب الا يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها، لكن يجب ان يمتد ذلك الى الاستثمار الاهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين، الذين نضع علي عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير البنك .


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