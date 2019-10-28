السعودية تشيد بجهود الولايات المتحدة في قتل البغدادي

أشادت المملكة العربية السعودية ,اليوم الاثنين, بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب, مشيدة بقضائها علي زعيم داعش الإرهابي ، أبو بكر البغدادي، في سوريا, و ذلك حسبما ورد علي موقع الشرق الأوسط ، في نسخته الانجليزية .

و صرح مصدر رسمي من وزارة الخارجية السعودية أن المملكة السعودية تابعت عن كثب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, نجاح الهجوم الأمريكي علي البغدادي.

و أضاف المصدر أن الرياض قد أشادت بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعة داعش الإرهابية, التي شوهت الصورة الحقيقية عن الإسلام و المسلمين حول العالم و التي ارتكبت جرائم وفظائع ضد أبسط القيم الإنسانية في العديد من البلدان ، بما فيها المملكة العربية السعودية.

وقال نفس المصدر أنه " تقدر الحكومة السعودية الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة الأمريكية لملاحقة أعضاء هذه المنظمة الإرهابية الخطيرة التي شوهت الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكبت فظائع وجرائم تتناقض مع أكثر القيم الإنسانية الأساسية في العديد من البلدان ، بما فيها المملكة"

و تعهدت المملكة السعودية و حلفائها, بداية من الولايات المتحدة الأمريكية, علي مواصلة جهودهم المكثفة لمكافحة الإرهاب و التصدي لأيديولوجيته الإجرامية الخطيرة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأحد الماضي عن مقتل البغدادي و ذلك بعد أن لاحقته القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا.