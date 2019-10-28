أول تحرك لـ «الأعلى للإعلام» ضد تجاوزات مرتضى منصور

28 أكتوبر 2019 - 01:59 م

رصدت لجنة أداء الإعلام الرياضى، تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال حديثه لبرنامج "الزمالك اليوم"، وقدمت توصياتها لرئيس المجلس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

الناقد الرياضى فهمى عمر عضو اللجنة قال فى تصريحات إعلامية له، إن اللجنة فرغت أكثر من حلقة لرئيس النادى، وسيتم رفع تقرير آخر الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.

جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد خلافا كبيرا بين رئيس النادى، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان والتى على أثرها اتخذ قرارًا بمنع دخول الصحفيين مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.