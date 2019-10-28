» آخر ما قاله عمرو سعد عن زوجته قبل الانفصال

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عمرو سعد وزوجته
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انستجرام

انفصال

عمرو سعد

عقب تصدر خبر انفصال الفنان عمرو سعد عن زوجته بعد زواج دام 11 سنة، تداول على مواقع التواصل الاجتماعي آخر كلمات "عمرو" لزوجته قبيل الانفصال. 

وكان قد كتب عمرو سعد على حسابه "إنستجرام"، حيث قال :"أنتي لست فقط أم أولادي، بل أنت ملكة هذه الأسرة".

ومن بضع ساعات، فاجأت زوجة الفنان عمرو سعد متابعيها على مواقع التواصل،بمنشور لها على "إنستجرام" تعلن فيها انفصالها، حيث قالت :"أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وزواج والحمدلله".




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