» القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر ، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية ( حلايب ) .

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية ، كما إشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر ، بالإضافة إلى تدريب الإقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات .