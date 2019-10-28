البابا شنودة يظهر في عمل درامي..وهذا الممثل يقوم بدوره

فاجأ الإعلان الترويجي، لمسلسل درامي، يجسد حياة البابا شنودة الثالث، ويتناول سيرته الذاتية، الجميع، حيث لم يكن يتوقع أحد أن يتم تجسيد شخصية "البابا شنودة" والذي توفي منذ سنوات على شاشة التلفزيون .

ويتناول المسلسل الذي يجمل عنوان "بابا العرب" قصة حياة البابا شنودة، حيث يتقسم إلي 3 مراحل، الطفولة والشباب ثم مرحلة "الرهبنة والباباوية"، ثم المرحلة الأخيرة فترة مرضه ووفاته، ويتكون المسلسل من 34 حلقة،وهو من إنتاج الكنيسة، يقوم الممثل ماجد الكدواني بتجسيد شخصية "البابا شنودة".

ولا يعتبر هذا العمل الأولي للكنيسة فقد أنتجت أعمال درامية تتحدث عن الشهداء والقديسين المصريين على مدار الأعوام السابقة، وتتراوح ميزانية المسلسل من 50 لـ 80 مليون جنيها، حيث فتحت الكنيسة حسابات في البنوك لجمع تبرعات لعمل مسلسل يليق بشخصية البابا شنودة ، على أن يستغرق تصوير المسلسل 7 أشهر .

من جهته، أوضح القمص بموا الأنبا بيشوي، أعد المادة التاريخية لمسلسل "بابا العرب" المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة،وكتب السيناريو والحوار عطا الله توفيق، كما أشار إلى أن الكنيسة قد حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل وموافقة وزارة الثقافة، ومن المقرر عرض المسلسل على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط، بحسب تصريحاته لـ"الوطن".