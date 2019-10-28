رسالة من الملك سلمان لـ"أدروغان"..لهذا السبب

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أردوغان

الملك سلمان

ولى العهد

رسالة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، "واس" ، أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، بعثا برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وأوضحت الوكالة أن العاهل السعودي بعث ببرقية تهنئة للرئيس التركي بمناسبة يوم الجمهورية. 

كما أعرب الملك سلمان وولي العهد عن تمنياتهما بالسعادة والصحة للرئيس التركي وشعبه.


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