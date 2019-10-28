تصريحات مهمة من الكويت عن الأزمة الخليجية

28 أكتوبر 2019 - 10:12 ص

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار، أن الكويت لن تتوقف عن سعيها لاحتواء الأزمة الخليجية وأنها ستبذل كل المساعي لحل أي خلاف بين الأشقاء.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الكويت تؤمن بأهمية التلاحم بين دول مجلس التعاون وتعزيز الموقف الخليجي.

يذكر أنه في 5 يونيو قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها بقطر، وتقدمت الدول الأربعة عبر الكويت بقائمة مطالب تتكون من 13 بندا لرفع الإجراءات ضد قطر، إلا أن الأخيرة رفضت مطالبة الدول الأربعة بالجلوس والحوار معا.