» موقف محرج لـ"لميس الحديدي" .. وكريم عبد العزيز ينقذها

أحمد عادل شعبان
أنقذ الفنان كريم عبد العزيز ، الإعلامية لميس الحديدي - مقدمة برنامج "القاهرة الآن" - من موقف محرج على الهواء مباشرة.
وفشلت "لميس" الحديدي في استخدام "التابلت" أثناء حلقتها مع كريم عبد العزيز ، واعتذرت قائلة: "أنا آسفة .. هما علموني استخدم التاب قبل الحلقة مباشرة لكن أنا مش عارفة استخدمه".
وسخر "عبد العزيز" من الموقف قائلا: "السوشيال ميديا سهلة جدا يا لميس".
وأخذ "عبد العزيز" التاب من لميس الحديدي ، وقرأ لها تعليقات الجمهور من خلاله ببساطة.
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