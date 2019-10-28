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موقف محرج لـ"لميس الحديدي" .. وكريم عبد العزيز ينقذها

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كريم عبد العزيز
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لميس الحديدي

أنقذ الفنان كريم عبد العزيز ، الإعلامية لميس الحديدي - مقدمة برنامج "القاهرة الآن" - من موقف محرج على الهواء مباشرة.

وفشلت "لميس" الحديدي في استخدام "التابلت" أثناء حلقتها مع كريم عبد العزيز ، واعتذرت قائلة: "أنا آسفة .. هما علموني استخدم التاب قبل الحلقة مباشرة لكن أنا مش عارفة استخدمه".

وسخر "عبد العزيز" من الموقف قائلا: "السوشيال ميديا سهلة جدا يا لميس".

وأخذ "عبد العزيز" التاب من لميس الحديدي ، وقرأ لها تعليقات الجمهور من خلاله ببساطة.

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