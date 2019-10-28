» فنانة شهيرة: معنديش مشكلة أجيب طفل بدون زواج

28 أكتوبر 2019 - 06:35 ص

احتفلت أمس الفنانة البنانية إليسا بعيد ميلادها رقم 47 ، وعلى الرغم من أغنياتها الرومانسية إلا أنها من الفنانات القلائل اللواتي لم تتزوجن .



تصريحات "إليسا" النارية بشأن الزواج والإنجاب كثيرة ، وأشهرها حين قالت: "لن أتزوج إلا من يكلمني إنسانيا فأنا امرأة حرة وتربيت على حرية القرار".



وأضافت: "والدي كان يرفض جميع من يتقدمون لي في شبابي ليمنحني فرصة إكمال دراستي وبالتالي فهمت حرية الاختيار ولن أتزوج إلا من يلمسني إنسانيا".



تصريحات "إليسا" الصادمة لم تتوقف عند هذا الحد وإنما قالت في لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب إنها لا تمانع إنجاب طفل بدون زواج.



وأضافت: "لو القانون بلبنان يسمح بذلك الأمر لقمت به فورًا لأنني لا يمكنني التبين حيث أن الديانة المسيحية لا تسمح بالتبني إلا للزوج والزوجة".



