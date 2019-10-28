» هذا ما قاله عديل أبو بكر البغدادي بشأن مقتله

28 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

قال محمد علي ساجت، عديل زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي إنه لم يكن يتوقع مقلته؛ نظرًا للإجراءات الأمنية القوية التي كان يتخذها، منوها أن وضعية التخفي التي كان يتبعها أبو بكر البغدادي أثناء الترحال كانت جيدة .



وأوضح «ساجت» خلال حواره مع فضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن أبو بكر البغدادي كان يستبعد دائمًا فرضية مقتله؛ بسبب خرق في الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أنه كان يعيش داخل نفق بطول 8 أمتار وعرضه يمتد إلى 6 أمتار، وكانت لديه مكتبة تحتوي على عدد من الكتب الدينية.



وتابع: البغدادي كان يستيقظ في الصباح الباكر ويتواصل مع القوات الأمنية التي تؤمن مخبأه للاطمئنان على إجراءات التأمين، مشيرًا إلى أنه كان يلتقي زعيم التنظيم الإرهابي عبر نقطة قريبة من الحدود السورية العراقية، حيث كان يختبأ في نفق تحت الأرض وكانت فوقه خيمة.

