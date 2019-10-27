» هذا ما قالته لميس الحديدي عن مقتل زعيم "داعش"

27 أكتوبر 2019 - 11:50 م

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قائلة إن مقتل البغدادي له تأثير على داعش في مصر، الذي بدأ عهده في مصر في عام 2014، عندما بايع تنظيم بيت المقدس للبغدادي وتحول اسمه إلى "ولاية سيناء".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مساء اليوم الأحد، أن البغدادي تبني في أعقابها عمليات كثيرة في سيناء ومحافظات أخرى حتى استطاع الجيش عبر عملية سيناء الشاملة أن يقلم أظافره.

