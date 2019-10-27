الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من "الأعاصير"

نفى محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض مصر لأي إعصار خلال هذا الأسبوع، خاصة أن المنخفضات الجوية فى مصر مهما تعمقت لا تصل لدرجة الإعصار .



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أضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ""TEN، أن تكوين الإعصار يأتي عن طريق أخذ طاقة كبيرة سواء من حرارة المحيط، ومن طبقات الجو العليا بكميات كبيرة من الطاقة ومن تبريد الكتل الهوائية أعلاه التي من شأنها أن تؤثر على طبقات الجو العليا،