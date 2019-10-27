أخبار سيئة حول إصابة "محمد صلاح"

27 أكتوبر 2019 - 09:26 م

تعرض النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريق أمام توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام زعم: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارً سيئة".

وأوضح عبر حسابه الشخصي على (تويتر) "صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله".

Looks bad news for #LFC as Salah walks down tunnel with huge ice pack on his ankle. City game comes before international break, and he must be a doubt now, given previous ankle injury kept him out for 3 weeks. — David Maddock (@MaddockMirror) 27 أكتوبر 2019

وأضاف "ظهوره أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن ".

وأشار "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع ".

قلب ليفربول، تأخره أمام توتنهام إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي .

هاري كين تقدّم مبكرًا جدًا لـ توتنهام، قبل أن يسجل ليفربول مرتين في الشوط الثاني بواسطة القائد جوردان هندرسون، والنجم محمد صلاح الذي أكد سطوته على السبيرز .

ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المسابقة، ويتجمّد رصيد توتنام عند 12 نقطة في المركز 11.