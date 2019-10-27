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طلاق الفنان عمرو سعد وزوجته.. والأخيرة تعلق: أُعلن حريتي

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عمرو سعد وزوجته
عمرو سعد وزوجته

محمد فضل- متابعات

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عمرو سعد

في مفاجأة صادمة، أعلنت زوجة الفنان عمرو سعد، طلاقهما بعد زواج دام 11 عامًا.

وقالت شيماء فوزى زوجة عمرو سعد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» : "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

ومؤخرًا أعلن الفنان أحمد سعد شقيق عمرو سعد، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وتبادل الطرفان اتهامات وشتائم وصلت للمحاكم.

يذكر ان آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج روؤف عبد العزيز.

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اعلنت شيماء فوزي انفصالها عن الفنان عمرو سعد بعد زواج دام لـ 11 عام و كتبت : اعلن حريتي الكامله من كل ارتباطات وقيود و زواج و لله الحمد ... . . . .. . . . . . #عمرو_سعد #احمد_حلمي #منى_زكي #نجمه #مشاهير #دبي #الامارات #محمد_حماقي #كندة_علوش #عمرو_يوسف #كريم_فهمي #دنيا_سمير_غانم#هنا_الزاهد #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #دينا_الشربيني #احمد_عز #ياسمين_صبري #احمد_السقا #alshiaka_magazine #ياسمين_عبدالعزيز #احمد_سعد #غادة_عادل #العراق #مصر. #احمد_فهمي #كريم_عبدالعزيز #هند_صبري #ياسمين_صبري #زينه #عمر_سعد

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