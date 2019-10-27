بمشاركة «النني».. بشكتاش يهزم جالطة سراي

27 أكتوبر 2019 - 08:13 م

فاز فريق بشكتاش على ضيفه جلطة سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فودافون بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وشارك محمد النني، المحترف في صفوف بشكتاش أساسيًا في المباراة منذ بدايتها حتى النهاية، ليقود النسور السوداء للفوز على جلطة سراي في ديربي تركيا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 86، عن طريق أوموت نايير، بعد ما استقبل عرضيه من زميله جانير إركين ليسددها على يسار حارس مرمى جلطة سراي موسليرا.

وبهذا الفوز رفع بيشكتاش رصيده إلى النقطة الـ12، في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد جلطة سراي عند النقطة 13 في المركز السابع.