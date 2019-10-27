» بالأسماء.. 32 لاعبًا في معسكر المنتخب الوطني

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشملت القائمة32 لاعبا هم :

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعة ( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعة (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أيمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجدى أفشة (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعة (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجية (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ المنتخب تجمعًا مفتوحًا غدًا الاثنين ويستمر لمده 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبًا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم 10 نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم 11 قبل 72 ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 في الكاميرون.

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