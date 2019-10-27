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عروس «الغربية» تهرب من عريسها ليلة «الدُخلة».. السبب صادم

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محمد فضل- متابعات

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تنفصل عن خطيبها قبل 4 أيام من الزفاف .. السبب صادم

الغربية

هروب

عروس

صدمة كبيرة انتابت أسرة العروس فضلًا عن قريتها بالكامل بعد هروبها من المنزل ليلة دخلتها، قبل ساعات من إتمام حفل الزفاف.

وهربت العروس ابنة قرية ميت حواي التابعة لمركز السنطة محافظة الغربية، حيث غادرت المنزل من تلقاء نفسها لرفضها العريس.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا من "ع.م.ع.ال" مقيم بقرية كفر ميت حواى التابعة لمدينة السنطة يفيد بتغيب ابنته "د" 18 عاما بدون عمل عن المنزل قبل إتمام زواجها وأدلى بأوصافها.

وتبين من التحريات الأولية أن المتغيبة كانت تستعد لحفل عُرسها إلا أنها تركت منزلها من تلقاء نفسها ولم تعد إليه وذلك لعدم رغبتها في إتمام الزواج.

وباستدعاء والد الفتاة "المبلغ أقر بصحة ما جاء بالتحريات وأدلى بأوصافها وأنها لا توجد بها علامات مميزة ولم يتهم أحدا ونفى وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر تحت رقم 8193 إدارى السنطة بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري الواقعة والنشر عن الغائبة بأوصافها.


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