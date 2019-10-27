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"محمود متولي" يخوض تدريبات تأهيلية في الأهلي

الرياضة

متولى
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المصريون

الاهلى

الجيم

متولى

خاض محمود متولي، لاعب وسط الفريق الكروي بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويجرى متولي، أشعة خلال الأسبوع الجاري لتحديد موعد انتطامه في المران الجماعي، بعد الاطمئنان على الاصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت 48 ساعة، وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًا وتقسيمة تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.


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