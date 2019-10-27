شاب يتزوج جثة خطيبته وينام معها أسبوعًا قبل دفنها

27 أكتوبر 2019 - 06:50 م

قصة مؤثرة تحمل تفاصيل مثيرة، تمثلت في شاب وفتاة أحبا بعضهما بشكل جنوني، وتقدم الشاب لخطبة الفتاة، وبعد فترة اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، لتتوفى قبل تحقيق حلم عمرها بالزواج من خطيبها.

وفاة الفتاة لم يتعامل معها خطيبها العاشق، بما هو مألوف ولكنه أصر على تنفيذ حلمها الذي طالما أرادت تحقيقه قبل وفاتها، حيث عقد الزواج على جثتها وظل ينام بجوارها أسبوعًا قبل حرق جثتها.

وفي التفاصيل، التي ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرأ شاب صيني عهد الزواج على جثمان حبيبته المتوفاة بعد صراع طويل مع المرض، في لفتة إنسانية تعبيراً عن حبه لها

وهدف الشاب الصيني شو شينان، 35 عاماً، من تلك الخطوة تحقيق آخر أمنية لرفيقته الراحلة، معبراً عن أمله في أن تحقق مراسم الزواج حلم خطيبته الراحلة في ارتداء فستان الزفاف

العروس المتوفاة يانغ ليو ارتدت فستاناً أبيض وأحيطت بـ169 باقة من الورود الوردية اللون، عندما قرأ شو عهد الزواج لها، وشارك في مراسم الزفاف عائلتا وأصدقاء الزوجين.

وقال شو لحبيبته: «زوجتي لا تقلقي.. سأظل أتألم طوال حياتي، لكني لن أستسلم»

ظل شو بجوار جثة يانغ لأسبوع كامل عقب وفاتها، كما هي الطقوس في الصين لإظهار الاحترام للموتى

وقال الزوج المكلوم شو: «كانت دائماً ما تطلب مني ألا أسمح لأحد بالبكاء عند وفاتها. كنت أحبس دموعي، لكني لم أتمالك نفسي عندما بدأت مراسم حرق الجثة»

قصة الزوجين لقيت انتشاراً واسعاً في الصين، وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام فقد كان الزوجان يستعدان لإتمام مراسم الزفاف بعد قصة حب طويلة دامت 12 عاماً، ،فقد كانا زملاء دراسة في الجامعة، وفي كواليس الجامعة ارتبطا بالحب عام 2007، وخطبا رسمياً عام 2013، واستمرت علاقتهما العاطفية الوطيدة حتى يوم وفاتها

وانقلبت حياتهما رأساً على عقب عندما بدأت يانغ تشعر بالألم في صدرها، وتأجل زواجهما حين تم تشخيص إصابتها بمرض سرطان الثدي، وضرورة تلقيها جلسات علاج فوراً

ويذكر شو أن يانج خضعت لجراحة وجولات عدة من العلاج الكيميائي، لكنها لم تبكِ أبداً وكانت دائمة الابتسامة

ووثقت الفتاة علاجها عبر حسابها على موقع «ويبو»، على أمل إلهام مرضى السرطان الآخرين

وفي عام 2017، تحسنت حالة يانج وبدأ الزوجان في توفير المال لإعداد شقة الزفاف والاستعداد لحفل زفافهما مرة أخرى، بيد أن السرطان عاودها مرة أخرى، قبل أن يتمكنا من إجراء حفلات الزفاف

أخذ الشاب حبيبته يانغ إلى عدد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإيجاد علاج أفضل، وساندها في رحلة علاجها طيلة 5.5 سنوات ونصف، ولم ييأس للحظة من أمل شفائها

وقال شو: «ذهبنا في جميع أنحاء البلاد، وطلبنا المشورة الطبية أثناء السفر، لقد كانت سنة سعيدة رغم كل شيء»

وأضاف «يانغ دخلت في غيبوبة منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول وأعلنت وفاتها بعد أسبوع»

وأكثر ما آلمه، أنّ غيبوبتها استمرت حتى وفاتها، فلم يستطع توديعها بما يليق بها من حب ودفء

وقال شو إنه بعد وفاة يانغ اكتشف أنها كانت تختار فساتين الزفاف قبل نقلها إلى المستشفى، وعندما علم صاحب المتجر الذي اختارت منه الفستان بالقصة تأثر كثيراً، وأمره باختيار أي فستان يريده مقابل سعر رمزي واحد يوان «11 بنساً أمريكياً»

وأضاف «كل ما يمكنني فعله هو تحقيق رغبتها والسماح لها بارتداء فستان زفاف يلبي رغبتها»

وانتشرت قصة شو ويانغ على موقع «ويبو» الذي يشبه «تويتر»، وأشاد مرتادو الموقع بتفاني العريس، وقال أحد المتابعين: «هذا هو الحب الحقيقي»، وقال متابع آخر: «آمل أن يجتمع الحبيبان في الحياة المقبلة»