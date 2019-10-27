صورة «عديل» زعيم داعش الذي أرشد على مكانه

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في مفاجأة مثيرة،كشفت مصادر، أن المعتقل لدى المخابرات العراقية محمد علي ساجت، عديل أبو بكر البغدادي، الذي اعتقل قبل شهرين هو الذي ساهم في كشف مخبأ زعيم تنظيم داعش.

وأفادت مصادر بحسب العربية نت ، بأن ساجت يعتبر من المقربين من زعيم التنظيم، وقد كشف أثناء التحقيق معه من قبل المخابرات العراقية، عن عدد من المخابئ التي يتواجد فيها أبو بكر.

كما كشف عن مكان التصوير الأخير، الذي ظهر فيه البغدادي في كلمة له. بعد ذلك، زودت المخابرات العراقية الجانب الأميركي بالمعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع عديل البغدادي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت لاحق الأحد، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي، وعدد كبير من عناصره، في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا. وأوضح أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

كما أوضح أن أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، بعد أن فجّر سترته المفخخة، مضيفاً أن امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلا من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.




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