» الترجي يتخطى الصفاقسي بهدفي «البدري»

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المصريون

البدرى

الترجى

حقق فريق الترجي فوزًا ثمينًا على الصفاقسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري التونسي.

ويدين الترجي بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه أنيس البدري الذي سجل هدفي المباراة ليقود الفريق إلى الفوز الرابع على التوالي في أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم حتى الآن.

ورفع الترجي رصيده إلى 12 نقطة لينتزع المركز الثاني من الصفاقسي بفارق الأهداف فقط بعدما مني الصفاقسي بالهزيمة الثانية له في المسابقة هذا الموسم وهي الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.


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