» شاهد.. «آل الشيخ» يشكر جماهير الأهلي ويحذر هولاء

27 أكتوبر 2019 - 06:09 م

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، سعادته برود الأفعال الإيجابية من جانب جمهور الأهلي، كما وجه رسالة شديد اللهجة للخبثاء على حد وصفه.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أقدر وأثمن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء و هواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا).

وكان مالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن أمس السبت، عودته من جديد لدعم الأهلي ومجلس إداراته برئاسة محمود الخطيب، بكل احتياجات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن رئيس الزمالك في جميع مداخلاته الهاتفية عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يذاع عبر فضائية «الحديث اليوم» يهاجم مجلس إدارة الأهلي مستخدمًا عبارات سابقة لرئيس هيئة الترفيه السعودية أثناء هجومه على «الخطيب» ومجلس إداراته.