باكستان تعاقب رئيس وزراء الهند بسبب انتهاكاته بكشمير

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طائرة

باكستان

تحليق طائرة

رفضت باكستان اليوم الأحد، الموافقة على تحليق طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندار مودي، في مجالها الجوي، بسبب الانتهاكات التي تمارسها قواته في إقليم كشمير.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا حادًا منذ الخامس من أغسطس الماضي، جراء إقدام الهند على إلغاء قوانين متعلقة بحكم الإقليم، قبل اتباع ممارسات انتقامية بحق ساكنيه.

وحول واقعة منع استخدام المجال الجوي، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي،: "إن رئيس الوزراء الهندي أراد استخدام مجالنا الجويّ، لكننا قررنا عدم السماح له؛ على خلفية الأيام السوداء التي يعيشها أهالي كشمير".

وتابع في بيان أن القرار يأتي كذلك: "لإدانة الاحتلال الهنديّ وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة".


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