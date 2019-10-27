» استجابة منقطعة النظير لدعوة "تركي آل الشيخ"

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أخبار السعودية

الشيخ

موسم الرياض

تركي ال

قوبلت دعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، للمقيمين الهنود والباكستانيين، لحضور حفل طرب في موسم الرياض باستجابة كبيرة.

وشهدت السعودية إقامة حفل لأشهر نجوم "بوليوود" وسط إقبال جماهيري كبير من المقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية للحفل الموسيقي.

وجمع الحفل اثنين من أكبر نجوم الغناء في باكستان هما عاطف أسلم ورهط فتح علي خان، ضمن ليالي بوليفارد الرياض.

وكان "آل الشيخ" قد دعا عبر حسابه في "تويتر"، المقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية في السعودية، لحضور حدث "بوليوود" الضخم للمطربين الباكستانيين.

وكان آل الشيخ قد كتب: "لإخواننا وأخواتنا الهنود والباكستانيين في الرياض، عاطف أسلم ورهط فاتح علي خان، في انتظارك يوم 25 أكتوبر".


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