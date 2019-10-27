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بعد الفوز برباعية على بطل سيشيل

المصري يضع قدمًا بدور المجموعات في الكونفدرالية

الرياضة

المصرى
المصرى

أمير سعد

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وضع فريق المصرى البورسعيدى قدمًا في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على كوت دى اور بطل سيشل بأربعة أهداف دون رد، اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ32.

سجل أهداف المصرى أحمد ياسر فى الدقيقة 6 ومحمود وادى فى الدقيقة 15، واوستن اموتو فى الدقيقة 89 وأحمد جمعة الهدف الرابع فى الدقيقة 91، ولم تكن هناك أى خطورة من لاعبى بطل سيشل.

واستنفد الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى كل التغييرات خلال اللقاء، واستعان بحسين رجب بدلا من أحمد ياسر، وشارك عمرو موسى بديلا لإيزى أيميكا، أما أحمد جمعة فشارك بدلا من محمود وادى.

وبهذه النتيجة يخطو المصرى خطوة كبيرة نحو الصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث من المنتظر أن يحسم المصرى مباراة الإياب بنتيجة كبيرة نظرا لفارق الإمكانيات والخبرات بين لاعبى الفريقين.


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