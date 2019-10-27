تعليق صادم من جورج قرداحى على أزمته مع ريهام سعيد

27 أكتوبر 2019 - 02:05 م

خرج الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، عن صمته، وعلق على أزمته مع الإعلامية ريهام سعيد، حيث قال: "المسامح كريم".

وأوضح الإعلامي جورج قرداحي، سوء الفهم الذي حصل في الفترة الأخيرة بشان تصريحاته عن ريهام سعيد وقوله: "داخت بالجزمة" بسبب تصريحاتها عن البدينات، بأن المقطع الذي عرض عليه استفزه بشكل كبير، ولم يكن يقصد أإهانتها، بحسب تصريحاته لـ"في الفن" .

وأكد "قرداحي" أنه لا تجمعه علاقة شخصية بريهام سعيد، ولكن تصريحاتها أثارت استفزازه ودفعته لمهاجمتها، وعن لفظ "الجزمة"، نوه بأنه لم يقصد إهانة ولكن على سبيل المزاح مثل أقوال المصريين.