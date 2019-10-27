» وزير النقل يلتقى سفير إستونيا.. لهذا السبب

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وزير النقل

السكة الحديد

النقل البحري

سفير إستونيا

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، سفير إستونيا بالقاهرة ميكو هالجاس؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة؛ بحضور قيادات وزارة النقل.  

وتباحث الجانبان حول إمكانية التعاون في مجال النقل البحري، والسكك الحديدية، وأعمال البنية التحتية، وكذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ البحرية؛ حيث تعتبر إستونيا من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأشار السفير الإستوني، إلى رغبة الشركات الإستونية في التعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل؛ خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل في مصر شهد تطورا كبيرا في كافة مجالاته خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه أكد وزير النقل،  أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل، التي يمكن أن تشكل مجالًا للتعاون بين الجانبين، كما أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطرق والكباري، التي نفذت مشروعات عملاقة في مصر من الممكن أن تتعاون مع الجانب الإستوني في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع  اتفق الجانبان على أن يلتقي الجانب الإستوني مع المختصين في السكك الحديدية، والنقل البحري في وزارة النقل المصرية؛ لتحديد أوجه التعاون المشترك  حسب أولويات واحتياجات وزارة النقل.

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