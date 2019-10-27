قبلات وأحضان.. السعوديات يثرن ضجة في سباق الألوان

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سعوديات

سباق الالوان

في حادثة لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، انطلق سباق الألوان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، حيث شارك به  أكثر من 15 ألف مشارك، بجانب بعض فرق الموسيقية العالمية .

ولكن بعض المواقف ومقاطع الفيديو "الجريئة" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مجموعة من السعوديات وهن يرقصن بشكل "غير لائق" وبدون عباءة وغطاء للرأس، ما أثار موجة جدل داخل المملكة.

وظهرت بعض السعوديات في هذا السباق، وهن بتشيرتات بيضاء كمعظم المشاركين، كما تداول صور لشاب وفتاة وهما يقلبان بعضهما أثناء السباق.

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