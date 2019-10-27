» بتكلفة 3 ملايين جنيه.. "صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها

27 أكتوبر 2019 - 01:44 م

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والإعلامية أسماء قنديل المتحدث الرسمي للمشروع القومى "حياة كريمة" وعدد من قيادات وزارة التضامن والقوى العاملة، وقيادات محافظة الفيوم، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين منهم الفنان أحمد فلوكس.

وفى كلمته بالاحتفالية أشاد اللواء عصام سعد بجهود مؤسسة صناع الخير فى تطوير وإعادة إعمار منازل قرية دار السلام، كما اعتبر إنشاء المؤسسة مصنع لصناعة السجاد خطوة مهمة فى تنمية القرى وفتح مجال بها للعمل والإنتاج كما أنه يوفر فرص عمل لأهالي القرية.

وفى كلمته توجه مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بالشكر لمحافظ الفيوم، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لما قاموا به من تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة، وكذلك الإعلامية اسما قنديل لمتحدث الرسمي للمشروع القومي حياة كريمة".

وأثنى زمزم على وجود مظلة رئيسية للعمل في القرى الأكثر احتياجًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يمثل إضافة كبيرة للأهالي ويوفر الخدمات الرئيسية بها، مضيفاً أن المؤسسة ستعقد لقاء تنسيقي مع المحافظين والوزراء المعنيين، لتسريع العمل في بعض المشروعات المتوقفة.

وتابع زمزم، أن تطوير القرية لن يتوقف عند هذا الحد وأن العمل مستمر بها حيث يوجد أرض للمدرسة وأخرى لمركز الشباب جارٍ العمل بهما، موضحًا أنه تم بدء العمل في أول مصنع للسجاد اليدوي بالمحافظة، ومن المقرر أن يضم 24 ماكينة نول، ويستفيد منه 70 مواطنًا من الأهالي موضحًا أن بناء المصنع تم على 3 مراحل بتكلفة 500 ألف جنيه، كما تم إنفاق 3 ملايين جنيه لتوفير خدمات مباشرة في قرية دار السلام، مؤكدًا استكمال العمل لتحسين البنية الأساسية لقرى المحافظة، والعمل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لإصلاح بعض القرى، وهو ما وعد به المحافظ، بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالمؤسسة، مشيرا إلى أن صناع الخير تستكمل حاليا العمل في بعض الحالات التي تحتاج لأطراف صناعة وزراعة القوقعة ضمن حملات المؤسسة الطبية التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وفى كلمتها أعربت الإعلامية أسماء قنديل المتحدث الرسمي للمشروع القومي "حياة كريمة"، عن سعادتها بمشاركة مؤسسة صناع الخير فى افتتاح قرية دار السلام بعد تنميتها وتطويرها مؤكده أن إعادة أعمار القرية نقطة إنطلاق للمضى قدما نحو تحقيق أهداف المشروع والإسراع بوتيرته، وأن هذه المشاركة تأتي حرصًا من فريق عمل المشروع القومي "حياة كريمة" على تشجيع جهود الجمعيات الأهلية باعتبارها شريك أساسي.

وفى كلمته قال الفنان أحمد فلوكس: "شرفت بالمشاركة فى هذا الافتتاح العظيم وأن إنجاز مؤسسة صناع الخير فى إعادة إعمار قرية دار السلام يحترم وهذا ليس بجديد على المؤسسة حيث إننى شاركت معهم فى فعاليات كثيرة ورأيت جهودهم العظيمة على أرض الواقع وهذا ما نراه اليوم فى قرية دار السلام، مضيفا أنه سعيد بهذه التنمية وهذا النشطات التى قامت بها المؤسسة.