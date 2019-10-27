مقربون من "البغدادي" حددوا مكانه للمخابرات الأمريكية

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واشنطن بوست

الإدارة الأمريكية

البغدادى

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن بعض الأسرار في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، لافتة إلى أن بعض المقربين من الأخير قد أوشوا عن مكانه للقوات الأمريكية، وهو ما سهل عملية اغتياله، بحسب قول الصحيفة.

من جهتهم، أوضح بعض المسئولين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، واشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد شنت غارة عسكرية على محافظة شمال إدلب في سوريا، لاستهداف "البغدادي"، إلا أنه رغم ذلك لم يتم التأكد من أن زعيم داعش قد قتل بالفعل في هذه العملية أم أنه قد نجح في النجاة من القوات.

وفي السياق ذاته، قال مسئول كبير في جهاز المخابرات العراقي، إنهم "اعتقلوا واستجوبوا عددًا من الأشخاص المقربين من البغدادي في العراق، ما أسفر في النهاية عن تحديد مكانه، وإبلاغ الإدارة الأمريكية بذلك".

 وأكد نفس المسئول، شرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول للتحدث إلى الصحافة، أن "الموقع الذي تم الإبلاغ عنه من قبل مقربين من زعيم داعش هو المكان الذي حددوا فيه مقتل البغدادي".

في حين، أفاد مسئول تركي مخضرم بأنه: "على حد علمي وصل "البغدادي" إلى الموقع الذي وقعت فيه الغارة قبل 48 ساعة من العملية العسكرية الأمريكية".

وأضاف المسئول، الذي تحدث أيضًا للصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "الجيش التركي أُبلغ بالمداهمة مقدمًا لكنه امتنع عن ذكر ما إذا كانت أنقرة قد شاركت في المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى العملية أو ما إذا كان البغدادي قد مات بالفعل".

وتناقلت عدة صحف أمريكية خبر وفاة "البغدادي" في غارة جوية مساء أمس السبت، حيث اشتبك بعض القوات الأمريكية مع زعيم داعش وبعض المقربين منه على حدود تركيا، حيث كان يحاول الهرب هو وزوجته الاثنتين.

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