"البنتاجون" يفجر مفاجأة عن "مقتل البغدادي" وزوجتيه

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كشف مسئول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن أن تبادلًا قصيرًا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية المخبأ الذي كان فيه البغدادي.

وأضاف المسئول لمجلة "نيوزويك" أن البغدادي فجر حزامًا ناسفًا، وكان أفراد من عائلته موجودين بالمكان وقت تنفيذ العملية.

وأشار المصدر، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى، لكن اثنتين من زوجات البغدادي قتلتا نفسيهما بتفجير حزامين ناسفين.

وأكد المصدر، أن العملية نفذها فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية؛ حيث كان الموقع تحت المراقبة لفترة معينة قبل تنفيذ العملية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية سرية.

وأعلن البيت الأبيض، اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدلاء ببيان مهم؛ دون الكشف عن أية تفاصيل.    

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