  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:05 م
بحث متقدم
مدير مدرسة يحمل السلاح داخلها

مدير يحمل السلاح بفناء مدرسة.. والتعليم: قديمة

جانب من اللقاء

وزير النقل يلتقى سفير إستونيا.. لهذا السبب

3 سيارات إطفاء أخمدت حريق السيدة زينب

3 حرائق بالقاهرة.. دون وقوع إصابات

خادم كنيسة يجبر 240 سيدة على علاقات جنسية

خادم كنيسة يجبر 240 سيدة على علاقات جنسية

البغدادي

العثور على 10 جثث بمكان استهداف البغدادي

العراق

العراق يوقف عمل قناتى "الحدث" و"العربية"

قبلات واحضان فى السعودية

قبلات وأحضان.. السعوديات يثرن ضجة في سباق الألوان

صورة الخبر

مقربون من "البغدادي" حددوا مكانه للمخابرات الأمريكية

حصان "صالح" الذهبي يشعل الخلاف بين الحوثيين

حصان "صالح" الذهبي يشعل الخلاف بين الحوثيين

جورج قرداحي

تعليق صادم من جورج قرداحى على أزمته مع ريهام سعيد

"سي إن إن": البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة

الحياة السياسية

البغدادي
البغدادي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أبو بكر البغدادي فجر نفسه حين اقتربت منه القوات الأمريكية

#

«مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»

#

مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة

#

واشنطن سحبت جاسوسًا من روسيا بسبب أخطاء ترامب

سي ان ان

البغدادى

حزام ناسف

أكد مسئولون في البنتاجون أن البغدادي وزوجتيه قتلوا أنفسهم بأحزمة ناسفة كانوا يرتدونها خلال مواجهة مع قوات أمريكية خاصة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية  في نبأ عاجل منذ قليل أن البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة.

فيما كشف مصطفى حمزة مدير مركز الإسلام السياسي، عن القاتل الحقيقي لـ"أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش، قائلاً: "هناك أنباء تؤكد أن البغدادي هو من قتل نفسه بحزام ناسف".

وأضاف حمزة، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز" أن المنطقة التي قتل بها البغدادي هي معتقل أبو محمد الجولاني زعيم النصرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير النقل يلتقى سفير إستونيا.. لهذا السبب
» بتكلفة 3 ملايين جنيه.. "صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها
» تعرف على الأطعمة التى تسبب "الزهايمر" وتجنبها
» السلطات الأمريكية تجلى الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
» الأهلى يعود للتدريبات بعد 48 ساعة راحة
» سد حاجة الأيتام وأمهم
» الزمالك ينهى إجراءات سفر "زيزو" لألمانيا
» البنوك: «القمة الأفريقية الروسية» أول تجمع لدول القارة مع روسيا
» وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي
» بيراميدز فى مواجهة صعبة أمام يانج أفريكانز
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:16 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه