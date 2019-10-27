لحظة مقتل قيادي شيعي على يد المتظاهرين بالعراق

27 أكتوبر 2019 - 12:59 م

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لحطة هجوم المتظاهرين على سيارة إسعاف لأجل الفتك بوسام العلياوي القيادي في كتائب عصائب أهل الحق الموالية لإيران.

ويظهر مقطع الفيديو المتظاهرين في حالة اشتباك مع شقيق العلياوي، لأجل اقتحام سيارة الإسعاف، فيما يرقد العلياوي مصابا داخل سيارة الإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام أن العلياوي قتل على يد المتظاهرين الغاضبين.

يذكر أن العلياوي انتشرت له صور مع شقيقه وهما يعتليان أحد المباني ويعطون الإشارة إلى بعض المسلحين الملثمين.