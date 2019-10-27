أوائل الكليات في مهب الريح

27 أكتوبر 2019 - 12:51 م

أمس وخلال الإجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات وافق المجلس الموقر علي مادة جديدة في قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 تختص تلك المادة بوظيفة معيد أومدرس مساعد بحيث يتم شغل الوظيفتين السابقتين بموجب عقود مؤقتة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية التي ينتسب إليها شاغر الوظيفة.



لم يلتفت المجلس الأعلي للجامعات إلي نقطة هامة وهي هروب البعض من أوائل الدفعات في بعض الكليات من شغل وظيفة معيد وتفضيل عليها السفر للخارج أو بعض الشركات أو البنوك وغيرها من الوظائف التي تكافيء من يشغلها بمرتبات مجزية وتتماشي مع متطلبات ومتغيرات المعيشة، في ظل جمود وركود حال بل تدني في مستوي المعيشة لأساتذة الجامعات، لكن وللأسف يسعي المجلس الموقر لتطفيش المتفوقين أوائل الدفعات بصورة لا مراء فيها، بحيث تجعلهم يعملون سواء المعيدين أو المدرسين المساعدين وهم قلقين يملأ قلوبهم الخوف والرعب من الفصل لذا سوف يعملون في مناخ يعمه ويتعلمون فيه النفاق والرياء والكذب لمن بأيديهم تجديد عقودهم كي يستمرون في وظيفتهم كي لا يلقي بهم في الشارع يخسرون كل شيء"الجلد والسقط" كما يقول العامة، هذا إضافة إلي أن ذلك سوف يعطي فرصة أكبر للفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها من الأمراض الإجتماعية التي نئن منها ونشكو من إستشرائها.

