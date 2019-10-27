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لبنان يحتفل بميلاد إليسا.. ونشطاء: "عيدك صار عيد الثورة"

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متابعات - أمينة عبد العال

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احتفل رواد موقع التدوينات "تويتر" بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية إليسا الذي يواكب أيام الثورة، مدونين لها "عيدك صار عيد الثورة.عقبال المية ومية مية..سعادة وحب وصحة ونجاح باهر".

ودون لها البعض عبارات تهنئة رقيقة مقترنة بفرحتهم لمشاركتهم الثورة من شوارع لبنان.

في سياق متصل هنأت الفنانة هند صبري إليسا بعيد مولدها ورد الأخيرة عليها قائلة: "فخورة بك ولبنان كلها يفتخر بك"، كما هنأت روتانا ميوزيك والعديد من المنابر الإعلامية إليسا متمنين لها أن تحقق أفضل الأماني.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات للمطالبة برحيل الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية.




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