تغريدة "مقتل البغدادي" تضع ترامب في مأزق

27 أكتوبر 2019 - 11:36 ص

تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب الغامضة التي نشرها اليوم، كانت سببًا في التنقيب في أرشيف تغريداته؛ حيث تكهن المتابعون بأن "الخبر المهم" هو إعلان الرئيس الأمريكي مقتل البغدادي زعيم تنظيم القاعدة؛ في ظل إن وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت مقتله في غارة جوية.

ولم تمر تغريدة ترامب هذه المرة مرور الكرام؛ حيث فتش متابعون في أرشيف تغريداته؛ ليكشفوا تغريدة له حينما أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مقتل أسامة بن لادن في عملية خاصة نفذتها قوات أمريكية في باكستان عام 2011؛ حيث علق ترامب على إعلان أوباما: "توقفوا عن تهنئة أوباما لقتله بن لادن.. القوات الخاصة قتلت بن لادن".

يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أعلن في قت سابق عزم الرئيس ترامب، الإدلاء ببيان مهم، ولم يذكر تفاصيل حول هذا البيان.

وكانت وسائل إعلام أمريكية صرحت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، استهداف البغدادي زعيم تنظيم داعش بعملية عسكرية سرية بمحافظة إدلب السورية.



