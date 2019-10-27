"البنتاجون": الـ"DNA " أكد هوية البغدادي

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قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في تصريحات لـ"قناة الحرة" أن فحص الحمض النووي "DNA " أكد هوية البغدادي.

وقال المسئول، إن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لفرقة الـ"Navy Seal " نفذت عملية إنزال تستهدف تجمعًا لتنظيم داعش شمال غرب سوريا بمحافظة إدلب، وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم، بينهم زعيمهم أبو بكر البغداي.

وأوضح المسئول، أن البغدادي قتل؛ بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه، وتمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته، مشيرًا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغداي ورصد تحركاته؛ بحسب "الحرة"

وكانت وسائل إعلام أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مقتل البغدادي بعد غارة أمريكية استهدفت مخبأ لتنظيم داعش في منطقة إدلب السورية.


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