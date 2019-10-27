فيديوهات تكشف تفاصيل خطة مقتل البغدادي

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قرية باريشا

عملية إنزال

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل  التواصل الاجتماعي تكشف تفاصيل عملية اغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وبحسب ما نقله نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهرت الفيديوهات معارك دارت ليلا في قرية باريشا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفاد ناشطون سوريون من محافظة إدلب أن عملية إنزال في قرية باريشا لثماني مروحيات  بالإضافة إلى الطيران الحربي للتحالف، أعقبها سماع أصوات قصف عنيف تزامن معها انتشار الأخبار بمقتل زعيم داعش.

وقد تم تصفية البغدادي ومقتله في الحال، ونقل جثته، لمعرفة تحديد الهوية، من خلال الحامض النووي.

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