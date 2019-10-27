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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

الحياة السياسية

قطار
قطار

علي محمود

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السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

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تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

السكة الحديد

أعمال تطوير

تأخيرات قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:
 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي". 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط". 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

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