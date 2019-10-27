  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
انتحار طالب بقنا لهذا السبب

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

مرتضى منصور

مرتضى لـ«الصحفيين»: الراجل يقرب من بوابة النادى

بسنت فهمي

برلمانية عن أزمة سد النهضة: عندنا مليون بديل لنهر النيل

مجهول

انتحار فنان شهير بمادة لإبادة الحشرات

النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحديد جهة سداد فواتير الكهرباء للكنائس

فيديوهات تكشف تفاصيل خطة مقتل البغدادي

فيديوهات تكشف تفاصيل خطة مقتل البغدادي

أسامة الغزالي حرب

الغزالي حرب للسيسي: أعرف أنك قلبك رحيم وطلبي سيسمح به القانون

الطفلة حسناء

وكيل الصحة بسوهاج يتعهد بحالة الطفلة حسناء

ضابطة ومتظاهرة

الضابطة والمتظاهرة.. مواجهة بين شقيقتين في احتجاجات لبنان

أبو بكر البغدادي

شاهد.. الفيديو المتداول لمقتل البغدادي

قنا تفوز بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسى

قبلي وبحري

مؤشر التفوق الدراسي
مؤشر التفوق الدراسي

محمد بشارى

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

#

«هويدا مصطفى» تفوز بجائزة التفوق التابعة للمجلس الأعلى للثقافة

قام الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتسليم جائزة التفوق إلى السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بمناسبة فوز المحافظة بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسي.

وجاء ذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية كما تم تكريم ابن محافظة قنا الطفل محمود اشرف عطية التلميذ بالصف الثانى الابتدائي خلال الحفل أيضا وتم منحه ميدالية التفوق وجائزة مالية لِما يتمتع به من نسبة ذكاء عالية في الرياضيات تساعده على إجراء العمليات الحسابية في ثوانٍ معدودة.

وخلال كلمته بالمؤتمر أكد "الهجان" أن الإبداع والابتكار يمثلان مصدراً وعنصراً أساسياً فى التنمية المستدامة مؤكدًا أن قيادة الدولة اتخذت العديد من القرارات وأطلقت مجموعة من المبادرات التى تؤكد أهمية التعليم والبحث العلمى مثل المبادرة القومية "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" مضيفًا أن محافظة قنا حريصة على مشاركة الدولة فى جهودها لتطوير البحث العلمى ورعاية الموهوبين للمساهمة فى خلق مجتمع مبدع ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف بم يعود بالنفع على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وفى ختام كلمته قدم محافظ قنا الشكر إلى المسئولين بأكاديمية البحث العلمي لحرصهم على تنظيم هذا المعرض سنويا ودعمهم وتشجيعهم للمبدعين والمبتكرين من أبناء مصر  داعيا المبتكرين إلى حسن استثمار مواهبهم في تحقيق التنمية والتقدم لوطنهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» البنوك: «القمة الأفريقية الروسية» أول تجمع لدول القارة مع روسيا
» وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي
» بيراميدز فى مواجهة صعبة أمام يانج أفريكانز
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» قنا تفوز بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسى
» وكيل الصحة بسوهاج يتعهد بحالة الطفلة حسناء
» شاهد .. أحمد فهمي يُقبل صديقة زوجته هنا الزاهد
» فنانة شهيرة تكتشف إصابتها بمرض غريب بعد إجراء تحاليل كاملة
» شوبير يكشف مفاجأة عن مرتضى منصور
» فنان شهير يبهر جمهوره بصورته مع والدته "المحجبة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه