شاهد.. الفيديو المتداول لمقتل البغدادي

27 أكتوبر 2019 - 09:40 ص

انتشر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر عسكري أن القوات الأمريكية لم تتمكن من تحديد هوية الشخص المقتول.

وأكدت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر بيانًا اليوم الأحد عن تحديد هوية الشخص المقتول، بحسب ما صرح به السكرتير الصحفي للبيت الأبيض.

بينما نقلت "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية قولها إنه جرى قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي اليوم غرب سوريا.

وقال المصدر: "على ما يبدو أن قواتنا لم تقتل البغدادي بشكل مباشر .. تقريبا قام بتفجير سترة مفخخة كان يرتديها حين رأى قواتنا تقترب منه .. لكننا لن نستطيع الجزم بشيء إلا بعد تحليل الحمض النووي".







