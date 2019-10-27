الغزالي حرب للسيسي: أعرف أنك قلبك رحيم وطلبي سيسمح به القانون

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الحياة السياسية

أسامة الغزالي حرب
أسامة الغزالي حرب

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الغزالي حرب

توجه المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، في أول ظهور إعلامي له برسالة مؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: "سيدي الرئيس أعرف جيدا أنك قلبك رحيم، وأن القوانين تسمح بما سأطلبه منك، لذالك فأنا أرجو منك نظرة أخرى في ملف شادي الغزالي حرب فهو ليس إخوانيا وليس معهم وكل ما قاله مجرد كلام".

وأضاف الغزالي حرب في حواره لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب مستكملا رسالته:"أسامة قد يكون أخطأ، لكن مصر دولة قوية تستحق أن تعيش في حرية وديمقراطية".

وتابع؛: "سيدي الرئيس هناك أيضا شباب آخر غير شادي الغزالي تحتاجهم مصر ويستحقون الإفراج عنم مثل أحمد دومة وإسراء عبد الفتاح وزياد العليمي".

وعن الوضع الراهن بمصر قال الغزالي حرب: "الوضع الراهن في مصر إيجابي لكن لدينا بعض المشاكل يجب حلها، لافتا إلى أن أسرته غضبت منه لظهوره إعلاميا وشادي محبوس في سجن انفرادي منذ سنة ونصف".

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