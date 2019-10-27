ريهام سعيد تهاجم إعلامي شهير: ممكن أضربك بالجزمة

27 أكتوبر 2019 - 06:36 ص

شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما شرسا على الإعلامي جورج قرداحي بعد قيامه بتوجيه انتقادات جارحة لها.



وقال "قرداحي" في برنامج لبناني: "ريهام سعيد تستحق الضرب بالجزمة بسبب حلقتها عن السمنة".



وردت "ريهام" قائلة: "شكلك كبرت واتجننت .. أنا ممكن أقول عنك كلام يخليك تعيط وأبهدلك ومتقدرش تمشي في المكان اللي أنت فيه سواء في مصر أو لبنان".



وأضافت: "قلة الأدب مفيش أسهل منها لكن أنت لبناني ولبنان هي اللي هتشفعلك عشان هي بلدي التاني لكن أنت عار عليهم".



وتابعت: "طب مانا ممكن أقولك إني لما أشوفك في أي مكان هضربك بالجزمة بس مينفعش أقول كدا عشان فيه بابا وماما ربوني".







