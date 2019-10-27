» "شعبة الخضروات والفاكهة" تزف بشرى سارة للمواطنين

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المصريون ـ متابعات

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أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، استقرار أسعار السلع الاستراتيجية مثل البطاطس والبصل والطماطم، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسب تتراوح بين 15 و25% مقارنة بالعام الماضي.
أَضاف «نجيب»، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، السبت، أن التوسع في المشروعات الزراعية أحدث استقرارًا داخل الأسواق، وانخفاضًا مع زيادة المعروض، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت العمل مع الفلاحين لتحسين وضع السوق.
وأشار إلى أن هناك توسعًا في المشروعات الزراعية، ومنح قروض للفلاحين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن مصر تصدر العنب لدول شرق آسيا، خاصة الصين بنسبة كبيرة.

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