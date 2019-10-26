» حمو بيكا: "أنا مش مطرب وصوتي وحش"

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "إنه أبلغ نقابة المهن الموسيقية بأنه ليس مطربا أو مغنيا.. وصوته وحش.. ولكن لديه جمهور كبير".



وكشف بيكا، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه ابلغ لجنة الاختبار في نقابة المهن الموسيقية بأنه سوف يرسب في الاختبار ويريد فقط كارنيه «دي جي».

