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مصرع سائح إسرائيلي "غرقا" في سيناء

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لقي سائح إسرائيلي مصرعه غرقا أثناء ممارسته السباحة بمحافظة جنوب سيناء، شمال شرقي مصر.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشرته صفحتها على فيسبوك "إسرائيل تتكلم العربية"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن الحادث.
وقال البيان إن "مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 82 عاما، وتعرض للغرق عندما كان يمارس السباحة في منطقة رأس أبو جالوم في مدينة دهب بسيناء".
وأشار إلى أن قسم رعاية المواطنين في الخارح بالقسم القنصلي بوزارة الخارجية والقنصل الإسرائيلي بالقاهرة دودو بن خليفا يعملون على نقل جثمان الغريق إلى إسرائيل.

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