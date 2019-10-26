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مضربين عن الطعام..

إسرائيل تقمع مسيرة بالقدس خرجت تضامنا مع معتقلين

عرب وعالم

القدس
القدس

المصريون ووكالات

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قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، مسيرة فلسطينية في مدينة القدس خرجت تضامنا مع معتقلين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بينهم الشابة هبة اللبدي، المضربة منذ 33 يوما.
وأظهر شريط مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال القوات الإسرئيلية مواطنا فلسطينيا في المسيرة التي شارك فيها العشرات، وانطلقت من شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بعد الاعتداء عليه بالهروات.
كما اعتدت القوات على باقي المشاركين في المسيرة، وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز.
ومن بين الذين اعتدت عليهم القوات الإسرائيلية، مصور وكالة الأناضول في مدينة القدس، فايز أبو ارميلة؛ حيث قام شرطي بدفعه وضربه وتهديده بالاعتقال.
ويواصل 5 معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية احتجاجًا على اعتقالهم الإداري (دون تهمة).
ولم يبدأ المعتقلون الخمسة في السجون الإسرائيلية إضرابهم دفعة واحدة، بل خاضوه تباعا.
وأول من خاض الإضراب هو المعتقل إسماعيل علي (30 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 95 يوما، ومن بينهم أيضا الشابة هبة اللبدي التي بدأت إضرابها قبل 33 يوما.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. -

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